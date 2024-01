Windows 11: l’aggiornamento KB5034204 risolve 24 bug noti

Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento di anteprima di gennaio 2024 per le versioni 22H2 e 23H2 di Windows 11. Questo che include correzioni di bug all’audio Bluetooth e risolve 24 problemi noti. Tracciato come KB5034204, questo aggiornamento cumulativo (facoltativo) consentirà agli amministratori di Windows di testare miglioramenti e correzioni che verranno introdotti con la prossima versione del Patch Tuesday di febbraio 2024. Secondo l’azienda di Redmond, l'aggiornamento risolve un problema che riguarda gli auricolari audio Bluetooth Low Energy (LE), che perdono l'audio durante lo streaming di musica. L’azienda ha anche risolto un problema relativo alle chiamate Bluetooth quando si risponde alle chiamate sul PC. KB5034204 ha risolto un problema causato da un deadlock che impedisce il funzionamento della ricerca nel menu Start per alcuni utenti. Inoltre, ha corretto un bug che interessa il driver dei caratteri OpenType. Essendo un aggiornamento facoltativo, gli utenti dovranno scaricarlo manualmente da Windows Update.

Questo aggiornamento di Windows 11 include diverse correzioni e miglioramenti. Ad esempio, è stato risolto un problema di interruzione che impediva al dispositivo di rispondere. Questo si verificava soprattutto dopo l'installazione di un'app di supporto della stampa. Un altro bug noto risolto riguardava un problema che mostrava alcuni tipi di file 7-Zip vuoti in Esplora file. Inoltre, Windows 11 ha risolto un problema che interessava la crittografia dei soli dati BitLocker. Un servizio di gestione dei dispositivi mobili (MDM), come Microsoft Intune, potrebbe non ottenere i dati corretti. Ciò si verifica quando si utilizzano le impostazioni dei criteri FixedDrivesEncryptionType o SystemDrivesEncryptionType nel nodo del provider di servizi di configurazione (CSP) di BitLocker. Infine, sono state incluse modifiche trimestrali al file Blocklist dei driver vulnerabili al kernel di Windows, DriverSiPolicy.p7b. Ciò si aggiunge all'elenco dei driver a rischio di attacchi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).

Microsoft ha annunciato che smetterà di pubblicare le versioni di anteprima di Windows 11 22H2 a partire da febbraio 2024. Tuttavia, continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza mensili cumulativi per Windows 11 23H2 e Windows 10 22H2. Come specificato infine nel suo blog: “Per questa versione continueranno solo gli aggiornamenti di sicurezza mensili cumulativi (noti come versione 'B' o Update Tuesday). Windows 11, versione 23H2 e Windows 10, versione 22H2 continueranno a ricevere versioni di sicurezza e opzionali”.