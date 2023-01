Windows 11: l'aggiornamento 21H2-22H2 diventa automatico

Microsoft ha rilasciato la versione 21H2 di Windows 11 a ottobre 2021 e sono previsti altri nove mesi di supporto ufficiale, ma nonostante ciò nel corso delle ultime ore è stato dato il via all’aggiornamento automatico alla versione 22H2, quella successiva che è stata rilasciata qualche mese fa.

Windows 11: aggiornamento automatico dalla versione 21H2 alla 22H2

A comunicare la cosa è stata Microsoft stessa, mediante una nota aggiunta nella documentazione sul sito ufficiale che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Oggi iniziamo l’aggiornamento automatico all’edizione 22H2 dei dispositivi consumer e di quelli business non gestiti dalle aziende basati su Windows 11 e ancora fermi alle versioni 21H2 Home e Pro. Fin da Windows 10, abbiamo aiutato gli utenti a rimanere aggiornati e in sicurezza, con il supporto alle nuove versioni di Windows attraverso gli aggiornamenti automatici. Stiamo impiegando questo stesso approccio per Windows 11, così da aiutarvi a rimanere protetti e produttivi.

Occorre tenere però presente che si tratta di un processo graduale, per cui il rollout avverrà in maniera progressiva.

Chi desidera passare immediatamente alla versione 22H2 del più recente OS del colosso di Redmond senza aspettare, può comunque farlo controllando la disponibilità dell’aggiornamento tramite Windows Update e andando poi a intervenire da lì.

Procedendo in questo secondo modo, qualora Microsoft dovesse rilevare un problema come l'incompatibilità con il dispositivo durante la procedura di aggiornamento, metterà in atto una sospensione di salvaguardia fino a quando il problema non sarà risolto. Questo processo non è esclusivo di Windows 11, Microsoft procede in egual maniera già dai tempi di Windows 10.

