Windows 11: integrazione di ChatGPT con PowerToys

Microsoft sta puntando molto su ChatGPT, come dimostra pure il forte investimento in OpenAI. A conferma della cosa, vi è pure l’intenzione dell’azienda di effettuarne l’integrazione in Windows 11 e Windows 10 mediante PowerToys, il tool parecchio popolare tra gli utenti per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema operativo.

Windows 11 con ChatGPT in arrivo

Andando più in dettaglio, stando a quanto reso noto nel corso delle ultime ore, PowerToys ha accolto un nuovo strumento denominato, appunto, ChatGPT, il quale porta l’intelligenza artificiale sui computer.

Il tool consente agli utenti di accedere al chatbot tramite una funzionalità denominata “PowerToys Run”, la quale permette di interagire con il modello linguistico in vari modi, tra cui la chat alla quale è possibile pore domande e ricevere risposte adoprando un linguaggio naturale.

L'integrazione, dunque, sembra principalmente finalizzata a porre domande all'IA direttamente dal desktop. Per cui, A differenza dell'integrazione della barra delle applicazioni che è già in essere, che è solo una scorciatoia per Bing AI e che proprio per questo ha deluso parecchi utenti, il prossimo strumento ChatGPT di Microsoft sarà direttamente integrato in PowerToys, con la possibilità di generare messaggi specifici, creare contenuti e interagire con l'utente sulla pagina, proprio come la pagina di conversazione di ChatGPT.

Resta ora da capire quando Microsoft deciderà di implementare nei suoi sistemi operativi ChatGPT. Potrebbero volerci un paio di settimane prima che ciò possa verificarsi. Ad ogni modo, l'attesa non sembra essere particolarmente lunga e soprattutto i risultati che si possono raggiungere sembrano essere molto interessanti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.