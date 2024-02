Windows 11 Insider Beta Channel introduce nuovo badge Windget

Microsoft ha lanciato un nuovo aggiornamento beta di Windows 11 del per i membri del programma Insider. Il numero di build 22635.3212 in KB5034845. La sua principale novità è l'aggiunta di un nuovo badge Widget. Come riportato sul blog ufficiale di Windows: “Stiamo iniziando a implementare una nuova esperienza di badge per i widget. I badge dei widget ti avviseranno quando perdi una notifica importante sulla barra delle applicazioni”. Gli utenti potranno visualizzare l’icona della notifica nell’angolo in alto a sinistra della bacheca. Per leggere le notifiche basterà cliccare sull’avviso. L’azienda di Redmond ricorda che tale novità è stata rilasciata nelle scorse ore e non è ancora disponibile per tutti gli Insider. Per quanto riguarda i miglioramenti di questa sezione, Microsoft ha apportato miglioramenti ai widget in modo che le icone sulla barra delle applicazioni non appaiano più pixelate o sfocate.

Windows 11: risoluzione di bug e problemi noti

Il nuovo aggiornamento di Windows 11, come sempre accade, ha anche risolto alcuni problemi del sistema. Una delle correzioni riguarda la barra delle applicazioni. L’azienda ha infatti annunciato di aver sistemato un problema che causava la visualizzazione molto lenta della barra delle applicazioni dopo l'avvio e l'accesso per la prima volta. Inoltre, Microsoft ha risolto un altro problema simile. Se la barra delle applicazioni era quasi piena di icone di app, quando si provava ad accedere alla ricerca, questa si apriva e si chiudeva immediatamente. Adesso tale problema non dovrebbe più ripresentarsi.

Infine, l’azienda di Redmond ha anche indicato un problema noto relativo a Microsoft Defender Application Guard (MDAG). Come riporta ancora il blog: “gli utenti Edge potrebbero riscontrare un problema di connessione di rete durante la navigazione all'interno di MDAG. La soluzione alternativa consiste nel disabilitare i criteri aziendali MDAG o disinstallare MDAG tramite ‘Attiva e disattiva funzionalità Windows’ e riavviare”. Microsoft ha comunque ricordato che MDAG per Edge è una funzionalità deprecata. Attualmente le novità della beta di Windows 11 sono disponibili per un gruppo ristretto di Insider. L’azienda non ha ancora comunicato quando queste potranno arrivare sul canale stabile.