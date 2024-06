Windows 11 include nuove impostazioni funzionalità AI

Microsoft ha appena rilasciato una nuova build 26236 di Windows 11 Canary. Il suo changelog non contiene nulla di straordinario tranne il non così gradito "account manager" nel menu Start. Tuttavia, bisogna notare che, nascoste dalle note di rilascio ufficiali, sono presenti alcune modifiche relative all'intelligenza artificiale, miglioramenti delle impostazioni e nuove funzionalità per Recall. Ore dopo il rilascio, gli utenti hanno scoperto che Windows Recall, la controversa funzionalità AI di Windows 11 24H2 che è stata recentemente aggiornata con ulteriori miglioramenti alla privacy, sta ottenendo una nuova opzione che consente di cercare sul web qualsiasi cosa rilevata nell'istantanea corrente. Ad esempio, è possibile cliccare su una parola o una frase e cercarla nel browser utilizzando il motore di ricerca predefinito.

Inoltre, l’utente Alexander S (@alex290292 su X) ha scoperto una nuova pagina nella sezione "Privacy e sicurezza" all'interno dell'app Impostazioni. Windows 11 consentirà di utilizzarla per gestire l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa e rivedere le attività recenti. Ciò per visualizzare le richieste di intelligenza artificiale generativa negli ultimi sette giorni.

Windows 11: come attivare le nuove funzionalità della build 26236

Per provare le nuove funzionalità nascoste in Windows 11 build 26236 basta eseguire alcuni comandi utilizzando ViVeTool. In primis è necessario scarica l’app da GitHub e decomprimere i file in qualsiasi cartella. In seguito, avviare il prompt dei comandi come amministratore e accedere alla cartella contenente i file ViVeTool con il comando CD. Ad esempio, se ViveTool si trova in C:\Vive, basta digitare CD C:\Vive. Fatto ciò, digitare il comando vivetool /enable /id:50566956 e premere Invio per attivare la funzione "Cerca nel web" in Recall. Inoltre, digitare vivetool /enable /id:51407079 e premere Invio per attivare la nuova pagina delle impostazioni sulla privacy. Infine, riavviare il computer. Come promemoria, Microsoft ha recentemente sospeso il lancio di Windows 11 24H2 per motivi sconosciuti, ma la società prevede di riprenderlo tra poche settimane.