Windows 11: in arrivo importanti miglioramenti per MIDI

Windows 11 sta distribuendo il più grande aggiornamento MIDI da quando il formato di comunicazione musicale è stato rilasciato per la prima volta nel 1983. Microsoft ha annunciato che la sua ultima build di test Canary di Windows 11 include un'anteprima pubblica di Windows MIDI Services. Questa supporta MIDI 2.0 e aggiornamenti che consentono a MIDI 1.0 di funzionare su Windows on Arm. MIDI (ovvero Musical Instrument Digital Interface) è un protocollo per la trasmissione e l'archiviazione di musica. È parte integrante della moderna produzione musicale, consentendo di collegare strumenti musicali elettronici a computer e altri dispositivi per un controllo e una sincronizzazione precisi. MIDI 2.0 è stato annunciato nel 2019 e fornisce miglioramenti in termini di velocità, controllo degli strumenti e altro ancora. Questa è la prima volta che il protocollo aggiornato sarà disponibile nel sistema operativo di Microsoft.

Windows 11: aggiornamento MIDI grande esperienza per i musicisti

Le versioni Canary sperimentali di Windows come la build 27788 non sono ancora pronte per la distribuzione pubblica. Tuttavia, lo stack di Windows MIDI Services che contiene lo sarà sicuramente una volta che sarà completamente testato. Microsoft afferma che la riscrittura di Windows MIDI mira a fornire una "grande esperienza per i musicisti" e descrive l'aggiornamento come "una solida base per l'espansione e il miglioramento futuri". Per saperne di più, è possibile leggere tutti i dettagli tecnici sui miglioramenti che MIDI 2.0 sta apportando a Windows 11 sul blog di Microsoft.

Oltre agli aggiornamenti relativi alla musica, l'ultima build di Windows 11 Canary include anche una nuova funzionalità OneDrive one-click. Questa consente agli utenti di continuare a lavorare sui file mentre passano da PC Windows 11 a telefoni iOS o Android. C'è anche una funzionalità di Microsoft Store che consente agli utenti di installare selettivamente singoli componenti per giochi come Call of Duty e Halo, e la solita serie di correzioni di bug.