Windows 11: in arrivo il comando "Hey Copilot!" per il controllo vocale dell'AI

"Hey Copilot!" è in arrivo su Windows 11, il nuovo comando vocale per attivare l'assistente AI. Funzionalità avanzata, privacy garantita, disponibile per Insiders.

"Hey Copilot!" è in arrivo su Windows 11, il nuovo comando vocale per attivare l'assistente AI. Funzionalità avanzata, privacy garantita, disponibile per Insiders.