Windows 11: in arrivo azioni animate di Copilot

Microsoft sta migliorando l'integrazione di Copilot in Windows 11. La build 26052, rilasciata nel canale Dev e Canary all'inizio di questa settimana, ha introdotto le azioni di Copilot. Si tratta di un modo semplice e veloce per chiedere a Copilot informazioni sul testo o sull'immagine copiati. Con le azioni di Copilot, Windows 11 tiene d'occhio i contenuti e riproduce una piccola animazione ogni volta che l’utente copia del testo o trascini un'immagine. Questa indica che è possibile inviarlo a Copilot e chiedergli di riassumerlo, spiegarlo o altro. Gli utenti possono quindi posizionare il cursore sul pulsante Copilot e selezionare l'azione desiderata. Microsoft sta testando diversi indicatori. Tra questi vi sono un'icona Copilot completamente animata e un indicatore a forma di punto. Inoltre, esiste anche una variante per coloro che preferiscono non avere alcuna animazione nell'area di notifica (L'icona Copilot è stata spostata nell'angolo in basso a destra dello schermo).

And the simplest variant of them all which shows no animation is still present. To enable this feature:

vivetool /enable /id:45596742 /variant:X

Replace X with:

3 for the variant with the pencil animation

1 for the variant with the badge

2 for the variant with no animation

