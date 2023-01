Windows 11: impossibile avviare le app dopo il ripristino

Windows 11 22H2 è affetto da un nuovo e fastidioso bug che sta dando filo da torcere a numerosi utenti, il quale rende impossibile avviare le applicazioni dopo aver effettuato il ripristino del sistema.

Windows 11: avviare le app dopo il ripristino è impossibile

Andando più nello specifico, dopo il ripristino di Windows 11, alcune applicazioni che usano pacchetti nel formato MSIX si comportano in maniera anomala, ad esempio non si aprono e mostrano un messaggio di errore, hanno link multipli nel menu Start o si avviano, si bloccano e vanno in crash.

Microsoft ha condiviso un elenco parziale delle app coinvolte, tra cui figurano Blocco note, Paint, Office, Cortana e Terminale, ma quasi sicuramente le problematiche sono relative anche a tutte le altre applicazioni che usano il formato MSIX.

È ovvio che quanto prima il colosso di Redmond provvederà a rendere disponibile un correttivo, ma nell’attesa gli utenti possono provare a risolvere mettendo in pratica delle soluzioni alternative, ovvero andando a riavviare più volte le app coinvolte, effettuandone una nuova installazione dal Microsoft Store o dalla fonte originale oppure eseguire Windows Update.

Ricordiamo che System Restore (ovvero Ripristino configurazione di sistema) è una delle feature più utili di Windows e viene adoperata per ritornare allo stato precedente nel caso in cui l’installazione di un software o altre operazioni rendono inutilizzabile l’OS. La creazione dei punti di ripristino avviene in modo automatico in concomitanza dell’installazione di un software oppure di un aggiornamento, ma in caso di necessità possono essere creati pure manualmente in autonomia.

