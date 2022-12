Windows 11: il volume si regola con la rotella del mouse

Con il rilascio della build 22478 di Windows 11 che è recentemente avvenuto, è stata introdotta una nuova e interessante funzionalità che di certo saprà fare la gioia di tutti coloro che cercando un modo più rapido e pratico per poter regolare il livello dell’audio del computer.

Windows 11: si può usare la rotella del mouse per la regolazione del volume

Adesso, infatti, è diventato possibile regolare il volume scorrendo la rotella del mouse sull’icona del volume situata sulla barra delle applicazioni. Da tenere presente che la modifica non è stata segnalata direttamente da Microsoft nelle note di rilascio della build del sistema operativo in questione, ma scovata e segnalata dalla redazione di Windows Latest.

La feature è fruibile su qualsiasi computer a cui sia stato collegato un mouse dotato di rotella di scorrimento e per poter essere adoperata non richiede l’attivazione di alcunché dalle impostazioni del sistema. È abilitata per impostazione predefinita ed è funzionante secondo le modalità appena descritte.

Da notare che questa non è l’unica piccola, ma interessante modifica che è stata apportata con Windows 11 da quando è avvenuto il rilascio dell’update 22H2. Per fare qualche esempio, è stato aggiungo il supporto per trascina e rilascia sulla barra delle applicazioni che permette agli utenti di gestire facilmente i proprio file mediante la taskbar, è stato aggiunto il supporto alle schede in Esplora file e una nuova barra laterale all’interno di quest’ultimo, una maggiore integrazione del sistema con l’account Microsoft nelle impostazioni e molto altro ancora.

