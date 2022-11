Windows 11: il tasso di adozione continua a essere basso

Windows 11 è stato rilasciato da oltre un anno a questa parte, da poco è arrivata anche la versione 2022 Update (22H2), ma a quanto pare il tasso di adozione continua ad essere abbastanza basso. Stando alle più recenti statistiche, infatti, la maggior parte degli utenti non ha ancora effettuato l'upgrade da Windows 10 alla nuova versione del sistema operativo.

Windows 11: il tasso di adozione è al di sotto del 25%

Andando più nello specifico, le ultime stime relative a ottobre fornite da StatcCounter mostrano un incremento delle installazioni, ma l'adozione di Windows 11 continua a risultare piuttosto bassa, di poco superiore al 15%. Si tratta di un incremento del 2% rispetto al precedente mese e che in contemporanea vede una diminuzione di Windows 10 dell'1%. Anche Windows 7 (il cui supporto è terminato nel 2020) mostra un calo, che lo porta sotto il 10%. I dati provengono da circa cinque miliardi di pagine visualizzate attraverso 1,5 milioni di siti Web.

Secondo i dati provenienti da Steam, invece, Windows 11 è presente su poco meno di un quarto dei computer. In tal caso, viene messo in evidenza un minor utilizzo di Windows 10, con un'adozione del 68,91%. I dati provengono da un sondaggio effettuato tra i 30 milioni di utenti Steam, ma non tutti partecipano e non è chiaro come Steam decida quali utenti includere e quali n nel processo d'analisi.

Anche le statistiche di AdDuplex, seppur aggiornate l'ultima volta a giugno 2022, delineano una situazione simile a quella di Steam: Windows 11 è presente sul 23,1% dei PC. In tal caso, i dati sono basati sulle metriche di 5.000 app di Windows Store.

