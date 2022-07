Windows 11: il Patch Tuesday corregge un'altra falla 0-Day

Ieri è stato il secondo martedì del mese, il giorno designato da Microsoft per la distribuzione dei nuovi aggiornamenti per i suoi sistemi operativi, il Patch Tuesday. L’update che l’azienda di Redmond questo mese ha destinato a Windows 11 si è rivelato particolarmente ricco. Sono state infatti implementate correzioni per una falla 0-Day sfruttata attivamente e ben 84 difetti di sicurezza.

Windows 11: il Patch Tuesday di luglio corregge una falla 0-Day e 84 difetti

Andando più in dettaglio, è stata patchata la vulnerabilità 0-Day CVE-2022-22047 di elevazione dei privilegi di Windows CSRSS, scoperta internamente dal Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) e dal Microsoft Security Response Center (MSRC). Da notare che una falla 0-Day viene etichettata come tale quando divulgata pubblicamente o sfruttata in maniera attiva senza che risultino disponibili dei correttivi ufficiali.

Per quanto riguarda le altre vulnerabilità, 4 sono state classificate come critiche in quanto permettono l’esecuzione di codice in modalità remota. Di tutti i difetti, invece, 52 di essi riguardano l’elevazione dei privilegi, quattro consentono di aggirare le funzionalità di sicurezza, 12 possono permettere di eseguire codice in modalità remota, 11 possono consentire la divulgazione delle informazioni e 5 sono di tipo Denial of Service.

Considerando che la presenza di eventuali falle sul sistema operativo può mettere a rischio il corretto funzionamento del computer e i dati presenti su di esso

