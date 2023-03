Windows 11: gli sfondi miglioreranno grazie all'AI

Microsoft intende implementare il più possibile l’intelligenza artificiale su Windows 11. Un primo passo in questa direzione lo si evince chiaramente dall’aggiunta di Bing Chat direttamente (o quasi) nella barra delle applicazioni, ma prossimamente potrebbero esserci significative novità in tal senso pure per quel che riguarda gli sfondi del desktop.

Windows 11: sfondi del desktop con AI

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, gli sviluppatori di Microsoft stanno lavorando a un’inedita feature che consente di applicare effetti speciali agli sfondi del desktop per migliorare la loro resa visiva grazie, appunto, all’AI.

Al momento, non è ancora molto chiaro come tali effetti vadano rendere le immagini di sfondo più piacevoli alla vista, ma pare possano aggiungere una lieve sensazione di stratificazione, come se le immagini di background fossero organizzate in più layer, in maniera per certi versi simile a quanto viene attualmente proposto da iOS su iPhone.

Per capire meglio come l'aggiunta di effetti di profondità alle immagini potrebbe cambiare definitivamente il loro aspetto, è sufficiente usare app come Adobe After Effects.

La funzione risulterebbe attivabile dalle Impostazioni di Windows 11, dalla medesima sezione da cui è possibile modificare lo sfondo del desktop.

Non è dato sapere se e quando questa funzione verrà implementata a tutti gli effetti in Windows 11, ma di certo potrebbe volerci ancora qualche tempo prima che la fase di test venga portata a termine. Inoltre, non sono esclusi eventuali ripensamenti da parte di Microsoft, in special modo a seguito del verificarsi di eventuali problemi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.