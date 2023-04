Windows 11: gli aggiornamenti opzionali sono più rapidi

Microsoft ha da poco reso disponibile un nuovo aggiornamento opzionale per Windows 11, siglato come KB5025305, il quale risulta essere particolarmente interessante in quanto, tra le varie migliorie introdotte, consente di velocizzare l’installazione dei prossimi aggiornamenti opzionali.

Windows 11: KB5025305 velocizza gli aggiornamenti opzionali

Andando più in dettaglio, dopo aver eseguito l’installazione dell’aggiornamento, nella schermata relativa a Windows Update viene aggiunta una nuova opzione denominata “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili“ che qualora attivata rende possibile ricevere prima i futuri update opzionali che includono fix e miglioramenti. Detta in altri termini, cliccando sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti“, questi ultimi verranno scaricati e installati appena vengono resi disponibili, senza attesa alcuna.

Unitamente alla novità in questione, l’update consente di ottenere le animazioni per alcune icone nel pulsante dei widget sulla barra delle applicazioni. Le animazioni continuano a rimanere visibili quando c’è un avviso e quando viene spostato il mouse oppure quando viene fatto clic sul pulsante. Inoltre, in base alle singole preferenze ed esigenze è possibile configurare le regole del gruppo di applicazioni del firewall.

Da tenere ben a mente il fatto che a partire dal mese di aprile Microsoft ha deciso che gli aggiornamenti opzionali (ovvero quelli di tipo C) vengono rilasciati nella quarta settimana del mese (in precedenza era la terza).

Da precisare che chi non esegue l'installazione dell'update in questione otterrà comunque le feature in esso incluse con l'aggiornamento cumulativo che è obbligatorio ed è in programma per il 9 maggio, unitamente alla patch di sicurezza che porterà in dote.

