Windows 11: gestione automatica del colore per più utenti

A quanto pare, Microsoft desidera rendere disponibile per un maggior numero di utenti la funzione di gestione automatica del colore su Windows 11. L’ultima build del sistema operativo destinata al canale Dev (la 25262) prevede infatti un più ampio rollout della feature in questione, anche su dispositivi che non supportano ufficialmente lo strumento o la precisione del colore a 10-16 bit.

Windows 11: gestione automatica del colore per tutti, o quasi

Per chi non lo sapesse, la gestione automatica del colore è una funzione esclusiva di Windows 11 che si può attivare accedendo alle impostazioni del sistema operativo. Offre una gestione del colore a livello di sistema per garantire colori coerenti e accurati sui device supportati. L’attivazione fornisce dettagli extra e riduce gli artefatti dell’immagine in ombre o sfumature.

La featuer ha ovviamente un migliore rendimento su monitor compatibili con precisione del colore a 10-16 bit, ma gli schermi con colori a 8 bit possono beneficiare della gestione automatica del colore grazie a tecniche come il dithering.

È possibile provare la gestione automatica del colore in Windows 11 build 25262 attivando forzatamente la funzione con l'app Vivetool prima che Microsoft inizi a distribuirla per gli Insiders. Per riuscirci, occorre procedere come segue.

Scaricare ViveTool da GitHub ed estrarre i file in una cartella a piacere; Premere Win+X e selezionare il Terminale (admin); Passare al profilo Terminale del Prompt dei comandi premendo Ctrl+Maiusc+2 o facendo clic sul pulsante freccia in giù nella parte superiore della finestra; Passare alla cartella contenente i file estratti utilizzando il comando CD ; Digitare vivetool /enable /id:36371531 e premere Invio; Digitare vivetool /enable /id:41740192 e premere Invio; Riavviare il computer. Premere Win+I, accedere alla sezione Impostazioni > Sistema > Schermo > Schermo avanzato di Windows 11 e attivare l'opzione Gestisci automaticamente il colore per le app.

