Windows 11: Esplora file a schede non grava sulla RAM

Ottime notizie per tutti coloro che sono spesso allertati dagli eccessivi consumi di risorse del proprio computer e che cercano sempre nuovi sistemi per evitare di incappare in situazioni del genere durante l’uso di Windows 11: stando agli ultimi testi condotti, la navigazione a schede di Esplora file non grava sulla RAM.

Windows 11: consumi di RAM aumentati solo di 1 MB con Esplora file a schede

La redazione di Windows Latest, infatti, riferisce che una nuova scheda aperta all’interno di Esplora file impegna una quantità di RAM decisamente minima, praticamente insignificante, andando ad aggiungere solo pochi MB al processo di Esplora file esistente. Più precisamente, dai testi condotti, l’aumento di RAM registrato è pari soltanto a 1 MB. Questo risulta essere particolarmente significativo per tutti coloro che sono soliti lavorare con tante schede aperte o che purtroppo hanno a propria disposizione poche risorse.

Per quel che concerne la data di lancio dell’aggiornamento che introdurrà l’interfaccia a schede per Esplora file, al momento non vi è ancora nessuna informazione, ma di certo il fatto che i test stiano proseguendo a ritmo serrato lascia sperare bene. Attualmente, infatti, l’interfaccia a schede per Esplora file è stata recentemente implementata nella build 25136 di Windows 11 destinata al canale Dev per gli iscritti al programma Insider.

