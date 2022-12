Windows 11: ecco gli aggiornamenti attesi nel 2023

Il 2023 ormai alle porte porterà su Windows 11 un consistente numero di novità, sotto forma di aggiornamenti, che verranno distribuiti tramite Moment, in tre principali tappe: Windows 11 22H2 Moment 2 a febbraio/marzo, Windows 11 22H2 Moment 3 a maggio/giugno e Windows 11 23H2 Moment 4 a settembre/ottobre.

Windows 11: la roadmap degli aggiornamenti Moment del 2023

Per il momento, è bene tenerlo presente, non si tratta di informazioni ufficiali, ma di indiscrezioni e previsioni riportate da Zac Bowden di Windows Central, motivo per cui il tutto è da prendere con le pinze, come si suol dire, per quanto probabili possano risultare i dettagli.

Ad ogni modo, andando più nello specifico, Moment 2 dovrebbe introdurre nuove funzioni nel sistema operativo e apportare ulteriori modifiche all’interfaccia. Tra i principali cambiamenti attesi vi sono la barra delle applicazioni in modalità tablet, gli aggiornamenti della taskbar, nuove opzioni nella barra di ricerca, i consigli per ottimizzare il consumo energetico nelle impostazioni, la funzione di ricerca nel Task Manager, un pannello dei widget a schermo intero, Studio Effects nelle impostazioni rapide e miglioramenti della funzione Voice Access.

Moment 3 dovrebbe introdurre varie ottimizzazioni per sfruttare al meglio i PC pieghevoli, sia quelli a schermo singolo, sia quelli a doppio schermo. Si ipotizza inoltre che saranno introdotte ulteriori modifiche all'interfaccia utente e aggiornamenti delle app preinstallate. Sono altresì attesi cambiamenti per rendere sempre più coerenti tra loro tutte le sezioni della UI.

In merito all’aggiornamento Moment 4, invece, non si sa ancora esattamente se coinciderà con la versione 23H2 del sistema operativo oppure se sarà un aggiornamento separato in arrivo poco dopo il rilascio di 23H2.

