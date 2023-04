Windows 11: disponibile il Patch Tuesday di aprile

Quello da poco trascorso è stato il secondo martedì del mese e come di consueto Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday per Windows 11. Si tratta dell’update di aprile, quello siglato con codice KB5025239 e porta il sistema operativo alla versione 22621.1555.

Windows 11: le novità del Patch Tuesday di aprile 2023

Stando a quanto riferito, l'aggiornamento non porta in dote nuove funzionalità, eccezion fatta per alcune piccole migliorie, come l’implementazione di Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) come feature di Windows Inbox.

Si tratta di una funzione molto utile in ambito aziendale, in quanto permette di salvare le password degli amministratori locali di un PC direttamente sul cloud di Azure, in maniera tale da poterle poi riutilizzarle su tutti i dispositivi connessi al medesimo servizio cloud.

C’è pure una modifica al menu Start con l’implementazione di nuove notifiche, un fix per le stampanti USB identificate su Windows 11 come dispositivi multimediali e un cambio di colori della casella di ricerca sulla barra delle applicazioni.

L’aggiornamento va altresì a risolvere alcuni problemi di compatibilità non meglio specificati e porta la correzione di ben 96 falle di sicurezza che per la maggior parte permettono l’esecuzione di codice infetto da remoto senza che la vittima possa accorgersene.

L’aggiornamento include altresì il fix per una falla zero day piuttosto pericolosa, ma fortunatamente non sfruttata attivamente.

Per scaricare e installare l'update su Windows 11 è sufficiente recarsi in Impostazioni > Windows Update e cliccare su Verifica aggiornamenti. Da tenere però presente che nella maggior parte dei casi l'aggiornamenti viene avviato in automatico all'avvio del sistema operativo, richiedendo poi il riavvio per il completamento dell'operazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.