Windows 11: corretto il problema al menu Start

Dopo aver installato l’update opzionale KB5014668 destinato a Windows 11 che è stato rilasciato lo scorso mese, alcuni utenti hanno iniziato a lamentare problemi nell’usare il sistema operativo, più precisamente il menu Start. La difficoltà è ora risolta, ma non sono stati affatto giorni piacevoli per gli assidui utilizzatori dell’OS coinvolti.

Windows 11: risolti i problemi con il menu Start

Andando più i dettaglio, in seguito all’installazione dell’aggiornamento di cui sopra e delle versioni successive, diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere al menu Start, né cliccando sul tasto apposito sulla barra delle applicazioni né premendo il pulsante dedicato sulla tastiera. La problematica è stata però riconosciuta da Microsoft e nel corso delle ultime ore è stato reso disponibile pure il relativo fix.

I dispositivi interessati comprendono esclusivamente PC client con Windows 11 versione 21H2, mentre nessuna piattaforma server pare essere coinvolta.

La soluzione fornita da Microsoft passa per il Know Issue Rollback, la funzione che permette di ripristinare il PC a uno stato precedente, quando si verifica un problema a seguito di un aggiornamento di Windows.

Il ripristino viene eseguito automaticamente lato server, ma va tenuto presente che potrebbe volerci un po' di tempo per riceverlo. Per accelerare le tempistiche si può tuttavia provare a riavviare il computer, come segnalato da Microsoft stessa.

La propagazione automatica della risoluzione nei dispositivi consumer e nei dispositivi aziendali non gestiti potrebbe richiedere fino a 24 ore. Il riavvio del dispositivo Windows potrebbe accelerare l'applicazione della risoluzione. Per i dispositivi gestiti dall'organizzazione che hanno installato un aggiornamento interessato e hanno riscontrato questo problema, è possibile risolverlo installando e configurando uno speciale Criterio di gruppo. Il Criterio di gruppo speciale è disponibile in Configurazione computer -> Modelli amministrativi -> KB5014668 220721_04201 Rollback dei problemi noti -> Windows 11 (versione originale)

