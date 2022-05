Windows 11: casi di BSOD dopo il Patch Tuesday

Il Microsoft Patch Tuesday di maggio 2022 non è stato particolarmente fortunato: dopo il rilascio dell’update, alcuni utilizzatori di Windows 11 (che su Amazon si può trovare a soli 19€ in versione DVD) hanno cominciato a lamentare problemi nell'impiego del sistema operativo. Più precisamente, stando a quanto segnalato nel corso delle ultime ore, l’aggiornamento porterebbe in dote un grave bug che comporta il palesarsi della tanto temuta Blue Screen of Death in alcuni casi specifici.

Windows 11: utenti Sophos colpiti da BSOD dopo il Patch Tuesday di maggio

A dare notizia della cosa è stata Sophos, un azienda che si occupa di produrre antivirus, la quale ha comunicato che alcuni suoi clienti che si servono di Windows 11 sono per l’appunto stati colpiti dal BSOD in maniera improvvisa dopo aver scaricato l’aggiornamento rilasciato dal gruppo di Redmond in occasione del Patch Tuesday di maggio.

Sophos spiega che il problema dipenderebbe da un'incompatibilità di Windows 11 KB5013943, ovvero la versione del sistema operativo post-Patch Tuesday, con dei driver in genere utilizzati in alcuni antivirus specifici. Tale incompatibilità risulterebbe decisamente grave, in quanto non comporterebbe la semplice chiusura dell'antivirus, ma addirittura il BSOD dell'OS, appunto.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la dichiarazione rilasciata da Sophos al riguardo.

I nostri clienti che possiedono Windows 11, che utilizzano Sophos Home e che hanno installato l'Update KB5013943 potrebbero incontrare un BSOD o uno Stop Error, il quale causerebbe il riavvio della macchina.

Al momento, l'unica soluzione nota per cercare di far fronte a questa situazione è quella di disinstallare l'ultimo aggiornamento dell'OS oppure i programmi Sophos e i driver incompatibili con l'update del Patch Tuesday di maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.