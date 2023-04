Windows 11: CABC in test su PC non alimentati

Nelle score ore, Microsoft ha avviato la distribuzione di Windows 11 Insider Preview Build 25346 per gli iscritti al canale Canary. La novità principale che l’aggiornamento porta in dote è l’introduzione della CABC, ovvero la possibilità di avvalersi del controllo adattivo della luminosità su laptop e dispositivi 2 in 1 che sono collegati al caricabatterie.

Windows 11: controllo adattivo della luminosità pure su laptop e 2-in-1

Le regolazioni in questione possono essere eseguite accedendo alla sezione Impostazioni > Sistema > Schermo > Luminosità e colore di Windows 11. Tramite un apposito menu a tendina è quindi possibile scegliere tra tre differenti opzioni: off, sempre e solo con batteria.

Da tenere presente che per quel che concerne i laptop 2 in 1 l’impostazione predefinita è quella relativa alla sola batteria, ma trattandosi di una build di anteprima l'azienda di Redmond sta incoraggiando il più possibile gli utenti a impostare l’opzione su sempre per testare il funzionamento della feature e correggere quanto prima l’insorgenza di eventuali problematiche.

Un'altra cosa da non tralasciare è che la build in questione porta in dote pure altre novità, come un nuovo design per la connetion bar quanto viene sfruttata la funzione di desktop remoto, l’introduzione di una nuova voce per diagnosticare i problemi di rete quando si clicca con il tasto destro del mouse sull’icona di rete in basso a destra sulla barra delle applicazioni e nuove impostazioni relative alla privacy e nuove API per i sensori di movimento. Ci sono migliorie pure per l’assistente vocale e per la grafica HDR.

