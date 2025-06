Windows 11 Build 27881: tutte le novità per la sicurezza e l'accessibilità

La nuova build 27881 di Windows 11, rilasciata attraverso il Microsoft Canary Channel, introduce una serie di aggiornamenti progettati per migliorare l’accessibilità Windows, la sicurezza e l’usabilità. Disponibile per gli utenti del programma Insider, questa versione include innovazioni che puntano a rendere il sistema operativo più inclusivo e sicuro.

Accessibilità migliorata

Una delle novità più attese è il filtro per le parolacce, disponibile durante la digitazione vocale. Con una semplice combinazione di tasti, Win + H, gli utenti possono scegliere se censurare le espressioni volgari sostituendole con asterischi o trascriverle integralmente. Questa funzione offre maggiore controllo sulla comunicazione vocale.

Un’altra innovazione è la funzione “speech recap”, che consente al Narratore di memorizzare fino a 500 frasi pronunciate. Accedendo tramite Tasto Narratore + Alt + X, gli utenti possono visualizzare e copiare il testo. Questo strumento è particolarmente utile per docenti e persone con difficoltà uditive.

Inoltre, il menu Accessibilità è stato completamente riprogettato, con opzioni organizzate in categorie tematiche per semplificare l’accesso agli strumenti relativi a vista, udito e controllo motorio.

Sicurezza e aggiornamenti di sistema

In ambito di sicurezza Windows 11, Microsoft ha annunciato l’estensione della validità dei certificati di firma del codice fino ad agosto 2026. Questo intervento preventivo mira a evitare avvisi di sicurezza e a rafforzare la protezione degli utenti che utilizzano la versione sperimentale.

Dal punto di vista grafico, l’interfaccia è stata ottimizzata con un indicatore della barra delle applicazioni più ampio e visibile, migliorando l’esperienza utente durante l’utilizzo simultaneo di più applicazioni.

Condivisione e ricerca potenziate

Il pannello di condivisione è stato aggiornato per includere la possibilità di modificare le immagini prima dell’invio. Gli utenti possono ora ritagliare, ruotare, applicare filtri e comprimere immagini nei formati più comuni, come .jpg, .png e .bmp.

Per gli utenti dell’Area Economica Europea, la ricerca di Windows è stata ottimizzata per garantire maggiore visibilità ai diversi provider web nei risultati, offrendo un’esperienza di ricerca più diversificata.

Risoluzione di bug e disponibilità

La build 27881 include la risoluzione di numerosi problemi tecnici, tra cui crash del menu Start e di Esplora file, errori di visualizzazione dei caratteri in Task Manager e malfunzionamenti della tastiera touch per la digitazione in giapponese.

Microsoft ha reso disponibile anche l’immagine ISO ufficiale per installazioni pulite. Tuttavia, è importante sottolineare che le funzionalità del Microsoft Canary Channel sono sperimentali e potrebbero subire modifiche o essere rimosse nelle versioni future. In caso di necessità di downgrade, è richiesta una reinstallazione completa del sistema operativo.