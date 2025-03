Windows 11: bug dell'update di marzo 2025 elimina app Copilot

L’aggiornamento Windows 11 KB5053598 si sta rivelando un incubo per alcuni utenti. L’aggiornamento presenta infatti un bug che disinstalla l'assistente AI. Sono anche diverse le segnalazioni relative alla scomparsa di Copilot su Windows 11 23H2 con KB5053602 installato (Patch Tuesday di marzo 2025). Infine, il bug riguarda anche le installazioni di Windows 10 con KB5053606. Come notato dalla redazione di Windows Latest, Microsoft ha aggiornato silenziosamente il suo documento di supporto per confermare problemi imprevisti con l'app Copilot. Gli utenti colpiti dal bug potrebbero quindi notare che Copilot viene automaticamente rimosso dall’installazione di Windows e dalla barra delle applicazioni.

La scomparsa di Copilot da Windows non è esattamente un grosso problema e sembra riguardare solo alcuni sistemi. Le versioni interessate sono: Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2, ma anche Windows 10 22H2/21H2. Gli utenti che non trovano più Copilot possono comunque scaricarlo da Microsoft Store e poi aggiungerlo manualmente alla barra delle applicazioni. L'azienda non ha ancora riconosciuto i problemi con Copilot nella sua dashboard dei problemi di Windows. Secondo Microsoft, gli utenti possono facilmente risolvere il problema reinstallando Copilot da Microsoft Store e aggiungendolo alla barra delle applicazioni. Vale anche la pena notare che il bug non è stato osservato con l'app Microsoft 365 Copilot. Inoltre, l'azienda afferma che sta "lavorando a una risoluzione per risolvere questo problema".

Il bug di Copilot non è esattamente diffuso e la maggior parte degli utenti non dovrebbe esserne colpito. Tuttavia, l'aggiornamento di Windows 11 di marzo 2025 presenta altri problemi importanti che avrebbero dovuto essere invece riconosciuti. Tra queste vi sono ad esempio patch di sicurezza non riuscite sui sistemi Windows 11 24H2. Non mancano poi errori Blue Screen of Death e crash degli SSD. Infine, uno dei problemi più diffusi è legato a RDP (desktop remoto), che presenta un bug di "connessione" dopo l'aggiornamento. I problemi RDP sono stati segnalati per la prima volta a ottobre, quando Microsoft ha distribuito Windows 11 versione 24H2. Tuttavia, sono peggiorati con le patch più recenti, incluso l'aggiornamento di marzo 2025. Non è chiaro se Microsoft stia indagando su questi gravi problemi, ma è probabile che in futuro, l’azienda rilascerà un update cumulativo per risolvere il problema.