Windows 11: Blocco note con interfaccia a schede in arrivo

Dal giorno del suo rilascio, Windows 11 ha ricevuto svariati aggiornamenti con cui sono state apportati aggiornamenti sul fronte sicurezza, ma anche cambiamenti relativi alle funzioni. A far parte di questa seconda categoria sono le modifiche a cui si appresta ad andare incontro il Blocco note, il quale dovrebbe vedere l’introduzione dell’interfaccia a schede., procedendo sulla falsarighe di quanto fatto con Esplora file.

Windows 11: Blocco note rinnovato con le schede

Per il momento, sia ben chiaro, non si tratta ancora di una funzionalità ufficiale e soprattutto non si tratta ancora di una novità annunciata da Microsoft, bensì di un cambiamento trapelato da un dipendente del colosso di Redmond che si è lasciato sfuggire un tweet di troppo, che tra le altre cose è già stato rimosso.

Il messaggio postato su Twitter era accompagnato da uno screenshot, quello visibile qui sotto, con impresso il seguente messaggio “Confidenziale: Non parlare delle funzionalità o catturare screenshot”, che a quanto pare è stato del tutto ignorato.

Osservando l’immagine si evince che il Blocco note a schede si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo. Essendo quella dell’uso delle schede una funzione di Windows 11 molto pratica, è senz’altro interessante vederla espandere in vari applicativi e proprio il Blocco note ne andrebbe a beneficiare in maniera particolare, permettendo di organizzare al meglio gli appunti e tutte le varie ed eventuali informazioni che vengono scritte nell’editor.

Al momento, comunque, non è dato sapere quando effettivamente la nuova interfaccia del Blocco note verrà implementata e soprattutto se ciò accadrà realmente, tutto dovrebbe dipendere dai feedback ricevuti e dall’eventuale presenta di bug.

