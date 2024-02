Windows 11 avrà presto un centro notifiche separato per i widget

Microsoft è impegnata a lavorare su una nuova serie di miglioramenti per i widget di Windows. Uno dei cambiamenti più importanti degli ultimi tempi è stata la possibilità di disattivare il newsfeed e mantenere solo i widget. Presto arriveranno altre modifiche interessanti, già integrate nella recente build 26058. L'azienda di Redmond non vuole rinunciare suo newsfeed MSN. Per questo motivo sta lavorando a un nuovo interruttore che consenta di passare rapidamente dalla modalità solo widget alla modalità widget + notizie. Il nuovo pulsante si troverà sul lato sinistro della scheda widget accanto al pulsante delle impostazioni. Windows 11 integrerà anche un nuovo centro notifiche. Il sistema operativo ne ha già uno per le notifiche delle app. Tuttavia, Microsoft ritiene che i widget di Windows meritino uno spazio dedicato. Tali notifiche possono includere avvisi meteo relativi alla posizione dell’utente, borsa e ultime notizie.

Windows 11: come attivare il nuovo centro notifiche dei widget

Microsoft sta gradualmente implementando la nuova sezione aggiornata dei widget e desidera ricevere il feedback degli utenti. Gli utenti Windows 11 build 26058 possono forzare l’installazione degli aggiornamenti dei widget utilizzando l'app ViVeTool. In primis bisogna scaricare l’app da GitHub e decomprimere i file in una cartella facile da trovare. Avviare poi il prompt dei comandi come amministratore o il terminale Windows con privilegi elevati (in modalità prompt dei comandi). In seguito, passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se ViveTool è posizionato in C:\Vive, bisognerà digitare CD C:\Vive. Digitare poi vivetool /enable /id:47370305,47370305 e premere Invio. Infine, riavviare il computer.

Se si desidera rimuovere le notifiche e messaggi dalla barra delle applicazioni, è possibile disattivarli nelle impostazioni dei widget di Windows. Basta aprire la scheda widget, poi cliccare su Impostazioni e, infine, Notifiche. Ad oggi non è chiaro quando Microsoft introdurrà tali modifiche nella versione stabile di Windows 11. Tuttavia, gli aggiornamenti potrebbero arrivare già nei prossimi mesi.