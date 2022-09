Windows 11: arrivano le app Android in Italia

Con l'arrivo di Windows 11 2022, il primo grande aggiornamento del più recente sistema operativo di casa Microsoft che è stato finalmente rilasciato nella giornata di ieri, l'Appstore Preview fa ufficialmente la sua comparsa sui mercati internazionali, il che sta a significare che, come promesso dal colosso di Redmond medi addietro, app e giochi Android saranno disponibili su Windows 11 anche in Italia e il altri 30 paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito ecc.

Windows 11: le app Android arrivano in 31 paesi

I test iniziali che sono stati condotti negli Stati Uniti hanno generato parecchio interesse da parte di clienti e sviluppatori. La maggior parte degli utenti si è dichiarata ben felice di poter finalmente adoperare le proprie app Android preferite su computer, anche se il sistema operativo di Microsoft non supporta il Google Play Store e i suoi servizi.

Attualmente infatti, gli utenti Windows 11 possono adoperare le app Android tramite l’Amazon App Store oppure possono decidere di installare personalmente i relativi file APK che sono stati scaricati da Internet.

Si tratta di oltre 20.000 app e giochi installabili su tutti i PC aventi i requisiti minimi richiesti, ovvero: almeno 8 GB di RAM; processore Intel Core i3 di 8a generazione, AMD Ryzen 3000, Snapdragon 8c, o superiori; Windows 11 Home o superiore.

Da tenere presente che l’uso delle app Android sull'ultimo OS Microsoft si basa su quello di Windows Subsystem per Android, che è stato recentemente aggiornato per permettere di adoperare le applicazioni in maniera più veloce e più in generale per migliorare prestazioni, affidabilità e sicurezza dei contenuti.