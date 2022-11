Windows 11: arriva lo streaming audio da Android

Dopo l'implementazione dell'hotspot rapido, altre interessanti novità sono in dirittura d'arrivo per l'applicazione Phone Link di Windows 11, in quanto ben presto riceverà un atteso e importante miglioramento indirizzato agli utenti Android, grazie al quale sarà possibile condividere l'audio del telefono con il desktop.

Windows 11: con Phone Link si potrà condividere l'audio dagli smartphone Android

Andando più nello specifico, la funzione è denominata "Trasmetti audio al tuo PC" e permetterà di ascoltare e vedere contenuti condivisi dal telefono al computer, proponendo insomma un modus operandi per certi versi analogo a Connect di Spotify.

Di seguito è presente uno screenshot della nuova funzionalità che è stato condiviso dalla redazione di WindowsLatest.

Al momento, la nuova funzione non è stata ancora implementata in via ufficiale ed è disponibile solo sotto forma di test per un numero limitato di utenti, al fine di escludere eventuali bug e malfunzionamenti vari che potrebbero presentarsi in caso di distribuzione prematura su larga scala. Prossimamente, però, il suo utilizzo verrà esteso a tutti, anche se al momento non sono note le tempistiche esatte.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Phone Link in origine era chiamata Your Phone, ma ad inizio anno Microsoft ha deciso di rinominarla e aggiornarla, in maniera tale che venisse allineata alle caratteristiche di Windows 11. Si tratta di uno strumento molto utile e che si interfaccia perfettamente con qualsiasi dispositivo Android, in special modo quelli della linea Galaxy di Samsung, in quanto in tal caso il software consente pure di sincronizzare notifiche, messaggi, contatti e app.

