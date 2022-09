Windows 11: arriva l'Insider Preview Build 25201, ecco le novità

Microsoft ha da poco comunicato di aver rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 25201 ai Windows Insider nel canale Dev. Si tratta di una nuova build del ramo di sviluppo RS_PRERELEASE, per PC e tablet equipaggiati con Windows 11, la quale porta in dote alcune interessanti novità e migliorie varie.

Windows 11: le novità dell'Insider Preview Build 25201

Tra i principali cambiamenti introdotti vi è la visualizzazione espanda dei widget, per cui facendo clic sull’apposito pulsante aggiunto nell’angolo in alto a destra della scheda è possibile espandere o comprimere le dimensioni della stessa in base a quelle che sono le proprie esigenze e preferenze.

Sono poi stati applicati dei miglioramenti al widget Game Pass, al fine di permettere agli utenti di accedere da lì al proprio profilo Xbox. Sono altresì state apportate modifiche visive di vario genere alla barra delle applicazioni e al funzionamento di Esplora file.

Vengono pure risolti alcuni problemi, come quello che poteva causare arresti anomali dell’app Impostazioni, la chiusura inattesa del processo explorer.exe a causa dell’interazione il riquadro a comparsa Desktop nella taskbar, un crash DWM che poteva mostrare una schermata nera durante la rotazione di un tablet e un problema che poteva causare un arresto anomalo del DWM durante la visione di video in alcune app UWP in build recenti.

Da tenere presente che questa è ancora la versione 22H2 in quanto lo sviluppo di Sun Valley 3, altrimenti noto come Windows 11 23H2, è stato annullato preferendo il rilascio di una nuova versione di Windows ogni tre anni. Dunque, per il momento il Dev Chanerl si attiene alla versione 22H2 che uscirà nel 2023.