Windows 11: arriva il nuovo canale Canary

Microsoft ha annunciato delle importanti novità per quel che riguarda il suo programma Insider. Nelle scorse ore, infatti, è stato comunicato l’aggiornamento del canale Dev, ma anche e soprattutto l’arrivo del nuovo canale Canary in cui vengono introdotte le primissime modifiche di Windows 11.

Windows 11: ecco che cos'è e a che serve il canale Canary

Andando più nello specifico, il canale Canary risulta essere comprensivo dei cambiamenti del sistema operativo che richiedono più tempo, come ad esempio modifiche al kernel di Windows e alle API, prima che avvenga il rilascio agli utenti finali.

Da tenere altresì presente che con l'introduzione del nuovo canale Canary viene rivisto il canale Dev, anche se non ci sono importanti novità al riguardo. Il colosso di Redmond sottolinea che il nuovo canale Dev è concepito per "gli appassionati" che intendo testare prima nuove idee e funzionalità accettando la possibilità di verificare "impuntamenti e bassa stabilità", ma con maggiore stabilità rispetto al canale Canary.

Gli Insider iscritti al canale Dev passeranno automaticamente al nuovo canale Canary e saranno informati della modifica attraverso un'apposita email. Chi vorrà restare nel canale Dev dovrà effettuare una nuova installazione pulita dell'OS (come avviene già adesso per ogni downgrade), mentre agli iscritti del canale Beta che vogliono provare in anticipo le nuove feature viene consigliato di passare al canale Dev aggiornato. In tal caso, il passaggio avverrà senza la necessità di eseguire una nuova installazione.

Considerando il fatto che le novità introdotte nel canale Canary saranno nel loro stadio preliminare di sviluppo, le build rilasciate risulteranno estremamente instabili e senza alcuna documentazione o comunque parecchio ridotta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.