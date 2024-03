Windows 11: app Teams unica per account personali e di lavoro

Microsoft lancerà presto un'unica app Teams per Windows e macOS per tutti i tipi di account. Ciò consentirà agli utenti di passare da un profilo lavorativo, scolastico o personale in modo semplice. La società ha affermato che l’app Unified Teams sarà rilasciata per i clienti commerciali ad aprile con un aggiornamento dedicato. Tuttavia, una versione di anteprima è già in fase di implementazione graduale per i membri di Windows Insider nei canali Canary e Dev. Per provare tale funzionalità è necessaria la versione di Microsoft Teams 24057.2000.2723.3544 o successive. L’azienda di Redmond distribuirà tale novità anche nelle installazioni pulite di Windows 11 Insider Preview Build 26080 e successive. Come riportato sul sito di Windows Insider: “a partire da Windows 11, versione 24H2, gli utenti di Teams avranno accesso a un'esperienza di anteprima della nuova esperienza unificata di Microsoft Teams su Windows”.

Windows 11: novità per notifiche e accesso senza account su Teams

Microsoft ha inoltre migliorato le notifiche su Windows 11 per indicare chiaramente a quale account Teams appartengono. Inoltre, i banner delle notifiche personali mostrano più dettagli e semplificano l'interazione con gli avvisi. Nelle versioni future, gli utenti di Microsoft Teams potranno selezionare l'account che preferiscono utilizzare prima di partecipare a una riunione. Inoltre, per maggiore semplicità, Microsoft consentirà agli utenti di partecipare alle riunioni di Teams senza effettuare l'accesso. Sebbene l'attuale esperienza dell'app di anteprima unificata si chiami “Microsoft Teams (work o school)”, nel prossimo aggiornamento l’azienda la rinominerà semplicemente “Microsoft Teams”.

Microsoft prevede inoltre di semplificare lo schema di denominazione rimuovendo “Microsoft Teams (free)”, la sua attuale app consumer autonoma per Windows 11. Come ricorda ancora la società: “abbiamo ricevuto feedback coerenti da utenti con account personali e di lavoro. Preferiscono un'unica app Teams che permette di accedere e passare facilmente dall'account personale a quello di lavoro. Questo aggiornamento consente di utilizzare un'unica app per tutti i tipi di account Teams”. L’azienda di Redmond ha dichiarato che il feedback è stato chiaro e, per questo motivo, Teams offrirà presto un’esperienza multi-window.