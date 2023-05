Windows 11: aggiunto il riquadro con i dettagli in Esplora file

Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha provveduto a far sapere di aver reso disponibile la build 23451 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. La nuova versione del sistema operativo porta in dote varie novità, ma quella di maggiori rilievo è senza dubbio alcuno l'aggiunta del nuovo riquadro dei dettagli in Esplora file.

Windows 11: arriva il riquadro dettagli in Esplora file

Andando più nello specifico, la versione di Esplora file inclusa in Windows 11 integra da poco il supporto per le schede. Quando l’utente seleziona un file, sul lato destro della finestra vengono mostrate varie informazioni, come tipo, dimensione e posizione. La build 23451 introduce un riquadro dei dettagli più completo con anteprima, attività recente, conversazioni correlate e un pulsante per la condivisione.

Un'altra novità, destinata però ai soli utenti di lingua inglese, è il miglioramento di Windows Spotlight. Adesso è possibile attivare la funzionalità nelle impostazioni e vedere immagini a schermo intero con risoluzione 4K.

È stato inoltre aggiunto il widget per Facebook. Per cui, se è stata installata l’app del social network per Windows, agli utenti vengono mostrate le relative notifiche.

Da segnalare pure l'estensione a un numero maggiore di Insider della funzione denominata “notification badging". che mostra alcuni suggerimenti nel menu contestuale visibile facendo clic sull'icona dell'account nel menu Start in caso accesso eseguito.

Ovviamente, la nuova build del sistema operativo implementa anche svariati bug fix, ma non mancano diversi problemi che devono ancora essere risolti prima del rilascio su larga scala.

