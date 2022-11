Windows 11: aggiunta l'icona VPN sulla taskbar e altre novità

Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato di aver rilasciato la nuova build 25252 di Windows 11 nel canale Dev per gli iscritti al programma Insider. Le novità introdotte sono piccole, questo va detto, ma non per questo poco significative. C’è infatti una nuova icona per le VPN e sono state apportate alcune modifiche estetiche al campo di ricerca nella barra delle applicazioni.

Windows 11: arriva l'icona per le VPN sulla barra delle applicazioni

Andando più nello specifico, per quel che riguarda la prima novità summenzionata, adesso quando viene effettuata la connessione a un profilo VPN viene mostrata una nuova icona nella system tray di Windows, simile a quella indicante che la connessione ad Internet è attiva, ma con accanto un piccolo scudo segnalante la protezione mediante crittografia.

Sono altresì in test due versioni per il campo di ricerca sulla barra delle applicazioni che si possono selezionare dalle impostazioni di Windows 11 e relativamente a cui gli utenti possono esprimere il proprio feedback a Microsoft.

La build porta in dote pure tutta una serie di correzioni per vari bug, come gli arresti anomali di explorer.exe che andavano a influire sulla barra delle applicazioni e il problema che poteva causare difficoltà nella visualizzazione delle miniatura delle applicazioni sulla taskbar che non apparivano nella posizione corretta per gli utilizzatori dei PC 2 in 1.

Sono state inoltre apportate delle ottimizzazioni per la barra delle applicazioni quando viene usato un tablet al fine di renderne più facile l’espansione senza dover usare il pulsante Start ed è stato aggiornato il suggerimento dell’icona della batteria che informa che il dispositivo si sta caricando lentamente.

