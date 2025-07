Windows 11 aggiorna la sicurezza: arriva il nuovo motore JScript9Legacy

Dopo quasi trent’anni di onorato servizio, Microsoft annuncia un cambiamento nel campo della sicurezza dei suoi sistemi operativi: il celebre motore di scripting JScript viene definitivamente mandato in pensione.

La notizia riguarda in particolare Windows 11 versione 24H2 e tutte le release future, dove la storica tecnologia sarà sostituita dal più moderno JScript9Legacy. Questo cambiamento rappresenta un passo epocale, pensato per rafforzare la difesa degli ambienti informatici contro le minacce sempre più sofisticate del panorama digitale attuale.

La storia di JScript

Introdotto per la prima volta nel 1996, JScript ha segnato un’epoca per la piattaforma Windows, ma con il passare degli anni è diventato un anello debole dal punto di vista della sicurezza. Le sue numerose vulnerabilità – come il cross-site scripting, la corruzione della memoria e l’esecuzione di codice arbitrario – sono state sfruttate a lungo da cybercriminali per attacchi condotti tramite documenti, email o siti web dannosi. Questi rischi hanno portato la comunità di esperti e utenti a richiedere a gran voce una soluzione più solida e affidabile.

Nonostante le sue criticità, Microsoft aveva continuato a supportare JScript per garantire la compatibilità con applicazioni legacy e workflow aziendali consolidati. La presenza di software e processi sviluppati negli anni ha reso necessaria una lunga fase di transizione, durante la quale il vecchio motore è rimasto attivo. Tuttavia, la definitiva dismissione di Internet Explorer e la progressiva adozione di Edge come browser di riferimento hanno creato le condizioni ideali per procedere con questo aggiornamento tanto atteso.

La scelta di puntare su JScript9Legacy

La scelta di puntare su JScript9Legacy non è casuale. Questo nuovo motore rappresenta un’evoluzione di JScript9, già molto apprezzato dagli sviluppatori per la sua piena conformità agli standard ECMAScript e per la flessibilità di utilizzo anche al di fuori dell’ambiente browser.

L’obiettivo di Microsoft è quello di garantire una transizione del tutto trasparente per gli utenti finali: secondo Naveen Shankar, portavoce dell’azienda, non sarà richiesta alcuna azione manuale e gli script esistenti continueranno a funzionare regolarmente senza interruzioni.

Rollback temporaneo

Consapevole dell’importanza della compatibilità nei contesti aziendali più critici, Microsoft ha previsto una soluzione di rollback temporaneo: sarà infatti possibile, su richiesta specifica al supporto tecnico, tornare al vecchio motore per un periodo limitato.

Questo accorgimento permette una migrazione graduale e controllata, minimizzando i rischi di disservizi e garantendo la continuità operativa delle infrastrutture. L’aggiornamento si inserisce perfettamente nella strategia di rafforzamento della cybersecurity che Microsoft sta portando avanti su tutta la linea dei suoi prodotti.