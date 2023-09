Windows 11 23H2: in roll out per gli Insider Release Preview

In molti aspettavano il 26 settembre per poter scaricare il nuovo aggiornamento Windows 11 23H2 ma, purtroppo, ciò non è accaduto. L’effettivo aggiornamento rilasciato per tutti gli utenti sarebbe infatti l’ultima versione di Windows 11 22H2 (moment 4). Microsoft ha però dichiarato che la nuova versione del sistema operativo è invece disponibile per gli utenti di Windows Insider, canale Release Preview. Ciò cambia poco, poiché molte delle funzionalità contenute nel pacchetto moment 4 saranno incluse anche in Windows 11 23H2, come ad esempio l’assistente AI Micorosft Copilot (non disponibile da subito in Italia). L’unica vera novità contenuta nell’update in roll out su Windows Insider sembra quindi essere l’aggiornamento dell’app Microsoft Teams.

Windows 11 23H2: le novità per gli insider

Secondo quanto riportato sul blog ufficiale di Microsoft, con Windows 11 23H2, Chat diventerà ora Microsoft Teams (gratuita). L’applicazione è stata aggiunta di default alla barra delle applicazioni e può essere sbloccata come tutte le altre app. Gli utenti Insider potranno chattare o chiamare i propri contatti in un paio di clic, possono tenere sotto controllo le conversazioni e renderle passivamente visibili mentre navigano sul web o si connettono con la community.

Microsoft Teams si integrerà inoltre con l’app Phone Link. In questo modo sarà possibile inviare messaggi o inviti a riunioni usando il numero di telefono, invece di passare attraverso i server Microsoft per convertire i messaggi di Teams in SMS. Tramite il widget Play Together nella barra di Windows 11 gli utenti potranno visualizzare i video dei loro amici sovrapposti alla schermata di gioco. Quest’ultimi potranno inoltre unirsi gratuitamente connettendosi da qualsiasi dispositivo, chattare e altro ancora. Infine, tra le novità della piattaforma, Microsoft ha aggiunto la nuova esperienza People, per trovare persone rilevanti su Teams, e permette anche di accedere e connettersi con i contatti sincronizzati dagli utenti.

L’azienda di Redmond non ha ancora rivelato quando il nuovo Big Update arriverà sui canali ufficiali. Tuttavia, almeno per il momento, sono davvero poche le novità rispetto all’aggiornamento Windows 11 22H2 (moment 4) appena rilasciato. Per quanto riguarda Microsoft Copilot, è probabile che il suo rilascio in Europa avverrà nei mesi prossimi, anche a causa delle restrizioni in materia di privacy legate all’AI Act.