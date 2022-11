Windows 11 22H2: il problema con le stampanti è stato risolto

Buone, anzi ottime notizie per tutti gli utenti Windows 11 che provando a installare la versione 22H2 del sistema operativo avevano avuto problemi a causa di un bug relativo alle stampanti e in base al quale Microsoft aveva deciso di impedire di effettuare l'aggiornamento per evitare ulteriori intoppi. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso di Redmond ha provveduto a rimuovere il compatibility hold, comunicando di aver finalmente risolto tutte le difficoltà che venivano riscontrate.

Il bug riguardava tutte le stampanti che facevano uso dei driver IPP Class o Universal Print e che erano state installate su dispositivi Windows con problemi di connettività. Date le circostanze, Microsoft aveva applicato un blocco per il download di Windows 11 22H2. La soluzione temporanea prevedeva la rimozione dei driver delle stampanti e la successiva nuova installazione dopo aver effettuato l’aggiornamento del sistema operativo, ma trattandosi solo di un escamotage ciò non permetteva di risolvere in concreto il problema, senza considerare la scomodità della pratica.

Unitamente alla difficoltà in questione, Microsoft ha fatto sapere di aver risolto pure il problema che era stato introdotto con l’aggiornamento KB5019980 dell’8 novembre, in base al quale i PC Windows Server con ruolo di controller di dominio non consentivano l’autenticazione tramite Kerberos. Il bug è stato rimosso con gli aggiornamenti “out-of-band” per Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2 SP1/2008 SP2 che vanno scaricati in maniera manuale direttamente dagli utenti.

