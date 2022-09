Windows 11 22H2: ecco l'update cumulativo KB5017390

La versione 22H2 di Windows 11 dovrebbe essere resa disponibile per tutti, in più fasi, entro la fine del mese corrente, ma nonostante ciò Microsoft ha da poco rilasciato l’update KB5017390. Si tratta in pratica dell’ultimo aggiornamento cumulativo per per Windows 11 22H2 nel canale Beta e Release Preview e porta in dote alcuni interessanti miglioramenti.

Windows 11 22H2: disponibile l'aggiornamento KB5017390

Non si tratta di un upgrade particolarmente rilevante e non aggiunge funzioni extra al sistema operativo, sia ben chiaro, ma quel che salta subito all’occhio è il fatto che l’aggiornamento KB5017390 ha rimosso la possibilità di disinstallare le app con interdipendenze agendo dalle impostazioni del sistema operativo.

Con l’update, inoltre, Microsoft fa sapere di aver posto rimedio ad alcune problematiche relative al funzionamento di Esplora file. Più precisamente, è stato risolto un problema in base al quale alcuni utenti non potevano avviare Esplora file perché il processo explorer.exe si bloccava immediatamente ed è stato affrontato anche un problema in base al quale non era possibile premere i pulsanti nella parte superiore di Esplora file quando quest’ultimo era in esecuzione a schermo intero. E stato altresì risolto un bug che impediva il corretto funzionamento della barra dei comandi di Esplora file, per cui non si poteva ad esempio fare clic sui comandi per effettuare operazioni di copia e incolla.

È stato posto rimedio pure a un problema che creava una coda di stampa duplicata sul sistema operativo e un bug riguardante i profili utente in roaming che impediva il ripristino di specifiche impostazioni al momento del login oppure all’atto della disconnessione.