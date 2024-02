Windows 11 2024 Update: svelato nome del nuovo aggiornamento

Alcune settimane fa, Microsoft ha ufficialmente riconosciuto Windows 11 versione 24H2 come il big update di quest'anno per il suo sistema operativo. Questo dovrebbe essere rilasciato nella seconda metà dell'anno, anche se non è stata ancora indicata una data precisa. "24H2" è una denominazione tecnica e molto probabilmente Microsoft utilizzerà un nome diverso per scopi di marketing. L’azienda di Redmond sembra aver già scelto il nome ufficiale della prossima versione, che sarà “Windows 11 2024 Update”. Come riportato dall’utente X @XenoPanther, il nuovo nome è stato già incluso su Flight Hub. Si tratta della pagina ufficiale di Microsoft per il monitoraggio delle build di Windows Insider Preview per ogni versione principale dell’OS, da Windows 10 Anniversary Update, fino alla versione 24H2 di Windows 11. Il nuovo nome del prossimo update sarà quindi identico a quello delle due versioni precedenti (fatta eccezione per l’anno).

Windows 11 24H2 is likely to be called "Windows 11 2024 Update"https://t.co/xyD2hjfHxP — Xeno (@XenoPanther) February 20, 2024

“Windows 11 2024 Update” è un nome appropriato, semplice da ricordare e in linea con le diciture del passato. Bisogna ricordare che Microsoft rilascia un solo big update all’anno e poi, nel corso del tempo, introduce aggiornamenti minori della versione. Tuttavia, lo schema di denominazione di Microsoft rimane confuso. È infatti difficile a trovare un unico riferimento a "Windows 11 2023 Update" in Windows 11 versione 23H2. Il sistema operativo (ad esempio l’app Impostazioni) non utilizza il nome commerciale, Windows 11 2023 Update, ma utilizza 23H2. Se si considerano anche gli aggiornamenti “Moment”, si rischia di fare ancora più confusione. Tuttavia, anche se “2024 Update” potrebbe non essere il migliore dei nomi commerciali, non è così male in confronto a “Windows 10 Fall Creators Update”.

L'aggiornamento di Windows 11 2024 è previsto per questo autunno con una grande attenzione all'intelligenza artificiale e alle nuove funzionalità per PC alimentati da processori con unità di elaborazione neurale dedicate. Prima di ciò, Microsoft rilascerà una piccola funzionalità per Windows 11 chiamata “Moment 5”, probabilmente alla fine di febbraio.