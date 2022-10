Windows 11 2022 Update: interessanti novità in arrivo

Nel corso delle ultime ore Microsoft ha provveduto ad annunciare l’arrivo di quattro interessanti novità per Windows 11 2022 Update, che è disponibile da poco meno di un mese per tutti gli utenti. Attualmente le novità in questione sono fruibili soltanto dagli iscritti al canale Relase Preview del programma Insider con l’update preliminare KB5017389 del 30 settembre (build 22621.608), ma quasi sicuramente diventeranno accessibili da chiunque a partire dal giorno 11 ottobre.

Come segnalato dallo stesso colosso di Redmond, tra le principali novità che l’aggiornamento porta in dote vi è la possibilità di sfruttare le schede di Esplora file, il che consentirà di accedere a più contenuti dalla medesima finestra, analogamente a com’è possibile fare dal browser. Inoltre, si potranno pinnare i file di maggiore rilievo per accedervi rapidamente, si potranno visualizzare le azioni compiute da altri utenti sui file condivisi su OneDrive e si potranno pure ricevere i suggerimenti personalizzarti relativamente all’account Microsoft 365.

Stanno per arrivare anche le Azioni Suggerite, per cui quando viene selezionato o copiato un numero di telefono oppure una data il sistema operativo andrà a mostrare tutta una serie di possibili azioni, appunto, da compiere contestualmente, ad esempio effettuare una chiamata via Skype o inserire un appuntamento nel calendario. La novità, però, inizialmente riguarderà solo gli utenti di Canada, Stati Uniti e Messico.

È poi in dirittura d’arrivo la funzione denominata Overflow Menu, la quale aggiunge un box nella barra delle applicazioni che comprende tutte le icone delle applicazioni aperte.

Microsoft sottolinea altresì il fatto di essere riuscita a migliorare la condivisione di documenti, foto, link e altro con i dispositivi nelle vicinanze sfruttando la connettività Wi-Fi e quella Bluetooth.