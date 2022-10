Windows 11 2022 Update è stato battuto da Clear Linux

Quando la prima versione di Windows 11, quella nota come 21H2, è stata rilasciata lo scorso anno, ha avuto un iniziale vantaggio, in termini di prestazioni, su Linux. Il passare del tempo sembra però aver giocato a favore del sistema operativo del pinguino, il quale adesso pare decisamente ben più performante se confrontato con quello di casa Microsoft e lo stesso si può dire per la versione 2022 Update che è da poco disponibile.

Sulla falsariga di quanto già precedentemente rilevato, stando infatti ai risultati dei test condotti da Phoronix, Linux è riuscito a battere Windows 11 2022 Update in termini di prestazioni su un PC equipaggiato con processore AMD Ryzen 9 7950X. Anche se non con un ampio margine, Ubuntu 22.10 sul kernel Linux versione 6.0 ha infatti avuto la meglio sul sistema operativo di casa Microsoft.

È stato altresì effettuato il confronto con Clear Linux, la distro Linux sviluppata da Intel allo scopo di ottimizzare prestazioni e sicurezza per i microprocessori dell’azienda, e in tal caso il sorpasso su Windows 11 2022 Update si è rivelato significativo.

Andando più in dettaglio, su 111 test su tutti i sistemi operativi coinvolti, Clear Linux di Intel era al primo posto il 67% delle volte, mentre Ubuntu 22.10 aggiornato a Linux 6.0 e in esecuzione con P-State era al secondo posto il 15% delle volte. Invece, Windows 11 Pro 22H2 ha ottenuto la meglio solo il 12% delle volte. Se si prende la media geometrica di tutti i benchmark, Clear Linux era circa l'8% più veloce rispetto a Windows 11 Pro e in confronto alle prestazioni out-of-the-box di Ubuntu 22.10.