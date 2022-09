Windows 11 2022 Update: come correggere l'errore 0x800F0806

Dopo il rilascio di Windows 11 2022 Update avvenuto all'inizio della settimana corrente, molti utenti hanno iniziato a segnalare l’impossibilità di concludere con successo il processo di aggiornamento andando ad adoperare Windows Update. Il fallimento della procedura viene segnalato dalla comparsa di un apposito messaggio sul desktop che riporta il codice di errore 0x800F0806.

Al momento, non è ancora chiaro perché si verifichi ciò, ma Microsoft è già al lavoro per cercare di far fronte il prima possibile alla cosa. In attesa di un fix definitivo da parte del colosso di Remond, però, si possono attuare delle strategie risolutive segnalate da Windows Latest che consentono di fronteggiare la situazione.

Il primo sistema per fare in modo che la procedura di aggiornamento vada a buon fine consiste nell’utilizzare l’Assistente per l’installazione di Windows 11, mentre la seconda prevede l’installazione manuale dell’aggiornamento KB5017321.

Per risolvere il problema è quindi possibile raggiungere la pagina di download del sistema operativo cliccare su "Scarica ora" in corrispondenza di "Assistente per l'installazione di Windows 11" ed eseguire il file Windows11InstallationAssistant.exe. Da tenere presente che potrebbe essere necessario scaricare, installare e avviare Microsoft PC Health Check prima di compiere i passaggi in questione.

In alternativa, come anticipato, è possibile scaricare e installare manualmente l'aggiornamento KB5017321 dalla pagina apposita del Microsoft Update Catalog. Nella maggior parte dei casi, per tutti i computer x86-64 è sufficiente fare clic sul pulsante "Download" e poi sul primo link accanto alla dicitura "2022-09 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5017321)".