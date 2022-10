Windows 11 2022 Update: anticipazioni su Moment 2

Negli ultimi giorni, Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento Moment 1 per Windows 11 2022 Update (22H2), il quale ha portato in dote diverse e interessanti novità per la più recente versione del suo sistema operativo per computer. L'azienda è però già al lavoro su un update successivo, denominato Moment 2, che dovrebbe essere rilasciato nel 2023 e relativamente al quale sono da poco emerse nuove informazioni in anteprima.

In un video pubblicato sul YouTube, visibile di seguito, il team di Windows Insider ha infatti mostrato in modo accidentale una bulid di anteprima di Windows 11 siglata come 23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160, la quale sarà probabilmente una build interna dell'aggiornamento Moment 2 per Windows 11 2022 Update.

Da tenere presente che gli utenti non otterranno la build 23003. Microsoft, infatti, fornirà un update cumulativo che porterà il numero di build a 22623 da 22622 o 22621. Questo perché Windows 11 Moment 2 non è una nuova versione del sistema operativo, ma si tratta di un aggiornamento alla versione esistente 22H2.

Anche se non sono disponibili le note di rilascio dell'aggiornamento Moment 2, una delle nuove funzionalità potrebbe essere la tanto attesa barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet di cui si discute a più riprese già da qualche tempo a questa parte.

Naturalmente, può sembrare strano che tutte le funzionalità annunciate da Microsoft non vengano fornite con la versione 22H2 del sistema operativo e che gli utenti rimangano all'oscuro su quando queste potrebbero arrivare. Tuttavia, l'approccio "Moment" del colosso di Redmond è molto meglio che ritardare le funzionalità fino al prossimo major update.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.