Windows 10: un update risolve la copia lenta dei file

Pur non essendo più l’ultimo sistema operativo in carica, Microsoft continua comunque a curarsi di Windows 10 e a rilasciare aggiornamenti che possono essere utili per far fronte a vari ed eventuali problemi, come accaduto nel corso delle ultime ore. Il colosso di Redmond, infatti, ha reso disponibile un nuovo update cumulativo per l’OS in questione con cui vengono applicati diversi fix, primo tra tutti quello relativo alla copia lenta dei file.

L’aggiornamento, siglato come KB5014023, può essere scaricato e installato sia tramite Windows Update che mediante il catalogo Microsoft Update ed è disponibile sui sistemi con Windows 10 21H2, 21H1 e 20H2, nonché per gli utenti Windows Insider.

Come anticipato, risolve innanzitutto l’eccessivo rallentamento durante la copia dei file, ma va a correggere pure altri bug, come quelli che potevano emergere durante l’esecuzione di vecchi giochi che utilizzando Direct3D 9.

Tra le altre correzioni apportate dall’aggiornamento vi è la risoluzione di un raro problema che poteva impedire l’apertura di Excel e Outlook, di quello relativo alla corretta visualizzazione della finestra di Internet Explorer e di quello che impediva l’aggiornamento delle Internet shortcut, unitamente a un bug riguardante un Input Method Editor per scartare un carattere se immesso mentre l’IME sta convertendo il testo precedente.

Ad ogni modo, chi ha la possibilità può valutare di effettuare il passaggio a Windows 11, ben più performante del suo predecessore, acquistando una licenza per il nuovo sistema operativo direttamente su Amazon dove viene venduta la versione Home a 145 euro e la versione Pro a 259 euro.