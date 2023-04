Windows 10: stop agli update, l'ultima versione è la 22H2

Gli aggiornamenti relativi alle nuove funzionalità per Windows 10 sono ormai giunti al capolinea. In una nota pubblicata sulla community di Windows nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha fatto sapere che la versione attuale del suo penultimo sistema operativo, ovvero la 22H2, sarà quella finale.

Windows 10: la relase 22H2 è quella finale

Da tenere presente che già da diversi mesi a questa parte, il colosso di Redmond sta spingendo gli utenti Windows 10 verso Windows 11. La cosa si evince chiaramente anche nella nota in questione, in cui si legge quanto segue: Se tu e/o la tua organizzazione dovete rimanere su Windows 10 per il momento, eseguite l’aggiornamento a Windows 10, versione 22H2 per continuare a ricevere le versioni mensili degli aggiornamenti della sicurezza fino al 14 ottobre 2025” continua Microsoft nelle raccomandazioni finali.

Chi ha modo, dunque, farebbe bene ad aggiornare quanto prima a Windows 11, mentre coloro che per una qualsiasi ragione desiderano continuare a usare il precedente OS farebbero bene ad eseguire l'update alla summenzionata versione 22H2 per poter ricevere le patch di sicurezza.

Da tenere altresì a mente che la fine del ciclo di vita di Windows 10 è fissata per il 14 ottobre 2025 e fino a tale data saranno pubblicate solo le patch di sicurezza mensili, eccezion fatta per le versioni LTSC esistenti che continueranno a ricevere aggiornamenti pure oltre la suddetta data.

Al riguardo, Microsoft ha altresì comunicato le prossime versioni di Windows LTSC, che saranno disponibili nella seconda metà del 2024: Windows 11 Enterprise LTSC e Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Non è stata però fornita una data di lancio esatta, se ne saprà di più in un secondo momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.