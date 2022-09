Windows 10 Release Preview: novità per la taskbar

Microsoft ha da poco rilasciato una nuova build di Windows 10 per Insider sul canale di anteprima del sistema operativo. La nuova build è siglata come 19044.2075 (KB5017380) e porta in dote un’interessante novità: la possibilità di visualizzare notizie e altre informazioni d’interesse sulla barra delle applicazioni in qualsiasi orientamento.

Windows 10: le principali novità della build

Certo, quello da poco introdotto non costituisce una svolta epocale, ma trattasi comunque di una modifica che di certo verrà particolarmente apprezzata dalla maggior parte degli utenti.

L’aggiornamento porta in dote pure varie altre migliore, come l’implementazione del reindirizzamento di WebAuthn che consente di effettuare l’autenticazione nelle app e sui siti Web senza password quando si utilizza Remote Desktop e la possibilità di usare l’autenticazione Azure Active Directory per eseguire l’accesso a Windows sempre adoperando Remote Desktop.

Sono poi stati corretti diversi problemi, come quello che impediva l’installazione degli aggiornamento MSIX dallo stesso URL, quello che impediva di eseguire l’update dei codec dal Microsoft Store e quello riguardante le credenziali memorizzate nella cache per le chiavi di sicurezza e le autenticazioni Fast Identity Online 2.0 (FIDO2).

Sono stati altresì risolti i problemi che interessavano l’impiego dell’IP statico di una rete, un altro problema che riguardava il rendering in Desktop Window Manager (DWM) e un errore di arresto che si verificava dopo aver cambiato la modalità di visualizzazione e in caso di più schermi in uso.

La lista delle modifiche apportate è decisamente lunga ed è consultabile direttamente mediante l'apposito post condiviso da Microsoft sul suo sito Internet.