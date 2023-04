Windows 10: problemi con le stampanti con l'update KB5025221

In seguito all’installazione su Windows 10 dell’aggiornamento cumulativo KB5025221, ovvero il Patch Tuesday di aprile 2023, che è stato rilasciato il secondo martedì del mese come di consueto, molti utenti hanno iniziato a lamentare la comparsa di svariati problemi tecnici, in particolare per quel che concerne l’uso delle stampanti.

Windows 10: problemi con Brother DCP-L2540DW e non solo

Andando più in dettaglio, l’update dell’11 aprile comporterebbe principalmente problemi con l’uso dello scanner di documenti su stampanti come Brother DCP-L2540DW. Non si tratta però dell’unico modello interessato.

Ad ogni modo, i report riferiscono l’interruzione del funzionamento della stampante nonostante il corretto invio dei documenti da stampare al dispositivo, come segnalato dalla redazione di Windows Latest.

In attesa che Microsoft provveda a porre rimedio alla cosa con il rilascio di un apposito fix che si spera non tardi eccessivamente ad arrivare, l’unico modo per far fronte alla situazione in maniera concreta è procedere con la rimozione dell’update.

Per riuscirci, occorre accedere al Pannello di controllo, aprire la scheda Programmi e funzionalità e poi accedere alla sezione Visualizza aggiornamenti installati. A questo punto, bisogna individuare l’aggiornamento KB5025221 per poi procedere con la disinstallazione, facendoci clic destro con il mouse sopra e scegliendo la voce apposita dal menu contestuale mostrato. Infine, va riavviato il computer.

Va tuttavia precisato che la rimozione dell’update consente sì di risolvere le problematiche in via momentanea, ma espone anche il computer a rischi legati alla sicurezza e ad altri problemi per i quali l’aggiornamento aveva applicato dei fix. L’operazione, pertanto, va eseguita solo ed esclusivamente se strettamente necessario e non anche in altri casi.