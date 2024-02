Windows 10 Pro non gestiti: passaggio a Windows 11 da aprile

Molte grandi aziende e organizzazioni che utilizzano Windows sui propri PC gestiscano da sole i propri aggiornamenti. Tuttavia, ce ne sono anche alcune che lasciano a Microsoft la gestione dei PC Windows. Per quest’ultimi, l’azienda di Redmond ha annunciato che presto inviterà gli utenti che utilizzano Windows 10 Pro ad installare un aggiornamento gratuito a Windows 11. In un post sul proprio blog, Microsoft ha affermato che gli utenti di Windows 10 Pro e Pro Workstation che utilizzano "dispositivi aziendali non gestiti aggiunti a domini cloud" riceveranno inviti per aggiornare il sistema a Windows 11. Questi aggiornamenti di sicurezza inizieranno ad aprile 2024. Ciò significa che gli inviti dovrebbero apparire durante il "Patch Tuesday" del 9 aprile.

Windows 10 Pro: aggiornamento a Windows 11 opzionale, ma fortemente consigliato

Sempre nel proprio blog, Microsoft ha specificato che: “l'invito all'aggiornamento a Windows 11 verrà visualizzato dopo l'accesso e solitamente dopo un riavvio. Verrà visualizzato solo sui dispositivi Windows 10 Pro e Pro Workstation idonei per passare a Windows 11 e non gestiti dai reparti IT. Una volta richiesto, gli utenti potranno scegliere di ottenere Windows 11, versione 23H2 o rimanere in Windows 10. Ovviamente è consigliato Windows 11”. Una volta pubblicato l'invito, gli utenti avranno la libertà di impostare la pianificazione per l'avvio dell'aggiornamento di Windows 11, in modo che non interferisca con le normali operazioni lavorative. Naturalmente, le aziende e le organizzazioni che gestiscono i propri aggiornamenti Windows e devono ancora aggiornare i propri PC a Windows 11 22H3, possono farlo in qualsiasi momento tramite Windows Autopatch in Intune.

Attualmente, il supporto per Windows 10 Home e Pro 22H2 terminerà il 14 ottobre 2025. In teoria, i PC non gestiti dovrebbero avere tutto il tempo necessario per passare a Windows 11 Pro. Ovviamente, Microsoft sta cercando di convincere il maggior numero possibile di utenti passare a Windows 11 prima che arrivi la data di fine del supporto.