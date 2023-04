Windows 10: nuovo update di sicurezza con 18 bug fix

Nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10 destinato a correggere svariati problemi sul fronte sicurezza a cui non era stato possibile porre rimedio con il Patch Tuesday di aprile 2023 reso disponibile in precedenza, unitamente a quello per Windows 11.

Il nuovo aggiornamento include 18 correzioni tra bug fix e questioni di sicurezza varie e implementa altresì la modifica di alcune impostazioni di Windows Firewall.

L’aggiornamento è quello siglato come KB5025297 e porta Windows 10 22H2 al numero di build 19045.2913. Le modifiche in esso presenti saranno implementate con il prossimo Patch Tuesday di maggio 2023.

Da tenere presente che non si tratta di un aggiornamento obbligatorio, in quanto, appunto, le correzioni saranno comunque implementate successivamente, ma il download e l'installazione è altamente consigliato a tutti, sebbene non siano incluse feature innovative o fix per vulnerabilità di natura critica. L'update può essere reperito direttamente tramite Windows Update, così come di consueto.

Andando più in dettaglio, le voci più importanti presenti che sono presenti nel changelog sono le modifiche alle regole per i gruppi di applicazioni nel Windows Firewall e la possibilità di sincronizzare le impostazioni di lingua e formato regionale dell’account Microsoft, facilitando in tal modo l’eventuale uso da parte di altri utenti stranieri oppure l'acquisto di un dispositivo usato con il sistema operativo già installato.

L’aggiornamento include altresì i fix per diversi problemi correlati a Microsoft Edge, agli utenti Xbox Elite con l’Xbox Adaptive Controller, la sezione “Notizie e interessi” sulla barra delle applicazioni e altri bug di minore rilevanza.