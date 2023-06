Windows 10: microsoft rilascia il Patch Tuesday di giugno

Come ogni secondo martedì del mese, anche per giugno 2023 è stata avviata la distribuzione del Patch Tuesday per Windows 10. È destinato a tutte le versioni del sistema operativo ufficialmente supportate, mira principalmente alla sicurezza, ma porta in dote pure alcune novità, seppur in numero limitato.

Viene distribuito mediante gli aggiornamenti cumulativi siglati come KB5027215 e KB5026435 e sono destinati alle versioni 22H2 e 21H2 di Windows 10. Dopo l’installazione, la versione 22H2 passerà alla build 19045.3086, mentre la versione 21H2 alla build 19044.3086. Gli update di risolvere alcuni problemi di sicurezza e vanno ad aggiungere una quantità limitata di nuove funzionalità.

Tra le principali novità figurano una migliore visualizzazione della casella di ricerca sulla barra delle applicazioni e funzionalità aggiuntive miranti al miglioramento dell’esperienza d’uso. Grazie a quest'update, poi, adesso si possono avere fino a tre notifiche pop-up ad alta priorità in simultanea.

Tra i bug fix, invece, è il caso di segnalare quello che consente di risolvere i problemi delle stampanti multifunzione e delle tastiere touch. Ci sono poi un totale di 78 vulnerabilità di sicurezza.

Microsoft ha poi confermato la persistenza di un problema relativo alla mancata sostituzione di Microsoft Edge Legacy con il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium su alcuni sistemi.

Da tenere presente che l'installazione avviene in modo del tutto automatico, ma eventualmente è possibile procedere manualmente, per anticipare i tempi, recandosi nel menu Start, poi nella sezione Impostazioni del sistema operativo, in quella Windows Update e facendo clic sul tasto Verifica Aggiornamenti.