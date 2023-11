Windows 10: Microsoft avvia il roll-out di Copilot per gli Insider

Microsoft ha appena rilasciato una una nuova build di anteprima di Windows 10 22H2 per i membri del programma Windows Insider. Il nuovo numero di build è 19045.3757 (KB5032278). Come già annunciato la scorsa settimana, questa build introduce finalmente Copilot per gli utenti di Windows 10. L’azienda di Redmond ricorda sul proprio blog che, gli Insider che hanno effettuato l’aggiornamento la scorsa settimana non dovranno fare altro. Potranno visualizzare Copilot già in breve tempo. Tutti gli altri che desiderano provare il nuovo assistente AI di Microsoft dovranno invece accedere alle impostazioni di Windows 10, selezionare “Aggiornamento e sicurezza”, poi cliccare su “Windows Update” e attivare l’interruttore accanto alla voce “Scarica gli aggiornamenti più recenti non appena sono disponibili”. Considerando che si tratta di un lancio graduale, tramite implementazione controllata di funzionalità (CFR), Copilot sarà disponibile per tutti gli Insider entro i prossimi mesi.

Windows 10: Copilot e gli altri problemi conosciuti della build KB5032278

Come già spiegato al momento dell’annuncio, il pulsante Copilot in Windows verrà visualizzato sul lato destro della barra delle applicazioni in Windows 10. Quando viene selezionato, la schermata di Copilot apparirà a destra sullo schermo. Microsoft assicura che questa non si sovrapporrà al contenuto del desktop né bloccherà le finestre aperte delle app. Per quanto riguarda i problemi conosciuti segnalati da Microsoft, Copilot per Windows 10 non è attualmente supportato quando la barra delle applicazioni si trova verticalmente a destra o a sinistra dello schermo. Per accedere all’assistente AI di Microsoft, la barra delle applicazioni deve essere posizionata orizzontalmente nella parte superiore o inferiore dello schermo. L’azienda di Redmond avvisa gli utenti che potrebbe verificarsi un po’ di instabilità quando si clicca sul pulsante “Aggiorna” di Copilot. Inoltre, questo assistente non è attualmente supportato su configurazioni multi-monitor. L'icona verrà infatti visualizzata solo sul monitor principale e sulla barra delle applicazioni.

Infine, è bene ricordare che Copilot non sarà disponibile sui dispositivi Windows 10 Pro Edition 22H2 gestiti da organizzazioni, né sulle versioni Enterprise ed Education 22H2. Tuttavia, è probabile il supporto venga incluso a breve.