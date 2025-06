Windows 10: il problema della transizione a Windows 11 è molto comune, in questa città ancora di più

Il tema della transizione a nuovi sistemi operativo è un tema molto caldo, soprattutto, ad oggi, in Germania. Berlino si trova ad affrontare una significativa crisi tecnologica, con solo il 12% dei computer aggiornati a Windows 11. Più di 85.000 dispositivi dell’amministrazione pubblica devono ancora essere migrati, e il tempo stringe: il supporto per Windows 10 terminerà il 25 ottobre 2025. Con appena 136 software verificati come compatibili su 407, il rischio di dover sostenere costi potenzialmente a sei cifre per gli aggiornamenti di sicurezza estesi è sempre più concreto.

Migrazione software frammentata

Una migrazione software frammentata e disomogenea caratterizza la situazione nella capitale tedesca. Mentre il distretto di Treptow-Köpenick ha aggiornato oltre il 70% dei dispositivi, altri quartieri come Lichtenberg e Marzahn-Hellersdorf non hanno ancora avviato il processo. Paradossalmente, la Senatskanzlei, l’ufficio incaricato della digitalizzazione, presenta uno dei tassi di aggiornamento più bassi: solo 5 computer su 534 risultano migrati.

Sfide di compatibilità

La principale sfida risiede nella compatibilità del software. Dei 407 programmi utilizzati dall’amministrazione pubblica, meno di un terzo è stato confermato come funzionante con Windows 11. Secondo Martina Klement, Chief Digital Officer, molte applicazioni, in uso da decenni, potrebbero non essere adattabili al nuovo sistema operativo, rallentando ulteriormente il processo di transizione.

Le conseguenze del ritardo

Le conseguenze di questo ritardo potrebbero essere significative. Se l’aggiornamento non sarà completato entro la scadenza del supporto, l’amministrazione sarà costretta ad acquistare gli Extended Security Updates di Microsoft. Questi aggiornamenti, il cui costo cresce progressivamente ogni anno, potrebbero superare i 100.000 euro, rappresentando un ulteriore onere finanziario per la città.

Una situazione non nuova per Berlino

La situazione non è nuova per Berlino. Nel 2019, la migrazione da Windows XP era stata completata solo sul 21,5% dei dispositivi, nonostante il sistema operativo fosse già privo di supporto. Analogamente, alcuni server sono rimasti operativi senza aggiornamenti di sicurezza informatica fino al 2023, esponendo l’amministrazione a potenziali rischi di vulnerabilità.